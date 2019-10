Jean-Paul Belmondo honoré en Belgique, après une nouvelle chute

Jean-Paul Belmondo est un passionné de boxe et il a contribué à populariser cette discipline tout au long de sa carrière. Dans L'As des as, il incarne l'entraîneur de l'équipe française de boxe aux Jeux olympiques de Berlin.

Le monde de la boxe lui a rendu un grand hommage le 18 octobre 2019, lors de la 7e cérémonie des Gants d'or organisée au Steigenberger Wiltcher's de Bruxelles, événement qui récompense les meilleurs boxeurs belges. Le célèbre acteur français de 86 ans a fait le déplacement jusqu'à Bruxelles pour recevoir un Gant d'honneur. Mais sa venue a bien failli être comprise.

Selon nos informations, Jean-Paul Belmondo avait été victime d'une chute la veille, le 17 octobre, après avoir loupé une marche à son domicile et s'être à nouveau fragilisé le pied. Ce qui explique pourquoi le poids lourd du cinéma est apparu en fauteuil roulant, la cheville droite maintenue par un plâtre-attelle. Le 16 septembre dernier, Jean-Paul Belmondo avait déjà été victime d'une mauvaise chute alors qu'il était attendu au théâtre de la Gaîté-Montparnasse, à Paris, pour la 5e édition des Trophées du Bien-être qui avait réuni Anny Duperey et Bernard Le Coq. Cette chute était intervenue quelques jours avant la mort de son grand ami Charles Gérard (décédé le 19 septembre à l'âge de 96 ans), qui l'a plongé dans une tristesse immense.

Malgré ce léger handicap, le Professionnel est apparu en très grande forme en Belgique et a dit avoir vécu "avec grande émotion" cette soirée au milieu des boxeurs, comme le rapporte RTL. Jean-Paul Belmondo a eu le droit à une longue ovation de la part des champions, d'hier et d'aujourd'hui, qui l'a tout particulièrement touché. Jean-Pierre Coopman (ancien champion d'Europe des lourds qui a affronté Mohamed Ali en 1976) était par exemple présent. Il a également reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière.

La venue de Bebel n'avait été annoncée qu'à la dernière minute et a ravi tous les boxeurs. "C'est une légende vivante pour nous et puis ce qu'il a fait, comment il a tourné toutes ses acrobaties, quand on voit que c'est lui qui a tout réalisé. C'est magnifique. Sachez qu'on l'aime énormément", a confié le boxeur Alex Miskirtchian à RTL Belgique. "On voit que c'est un mec super généreux. Malgré les difficultés et sa fatigue, il vient, il est là et rend hommage à la boxe et c'est formidable pour nous", a expliqué l'ancien boxeur Bea Diallo.