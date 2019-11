Jean-Paul Belmondo : Il vit une période "difficile" selon sa belle-fille Luana

La dernière fois qu'on l'avait aperçu, Jean-Paul Belmondo semblait ne pas être au meilleur de sa forme... Sa belle-fille, Luana donne de ses nouvelles auprès de nos confrères de Gala. Bébel va bien et retrouve peu à peu la santé. La femme de Paul Belmondo confie que ce fauteuil roulant n'était en réalité que la cause d'une mauvaise chute. "C'est une petite chute très médiatisée mais qui n'a pas eu de conséquences majeures" confie-t-elle. En effet, l'acteur français de 86 ans était apparu le 18 octobre 2019 assis dans un fauteuil roulant à la cérémonie des Gants d'or organisée en Belgique, et au cours de laquelle il avait été honoré.

La volonté permet beaucoup de choses

Admirative de la force d'esprit de Jean-Paul, elle explique :"Il a tellement de force et de joie de vivre, qu'il remonte toujours toutes les pentes." Un lion qui réussit effectivement à se remettre de tous ses problèmes de santé. Après son AVC en 2001, Jean-Paul avait réussi à reparler alors que ses médecins n'y croyaient plus. En 2017, la star du film Le Magnifique déclarait à ce sujet à Paris Match :"J'ai mis deux ans à pouvoir reparler alors que le médecin m'avait dit que je ne reparlerais jamais. J'y suis arrivé. La volonté permet beaucoup de choses."

Mais ce qui mine le plus Jean-Paul n'est pas sa santé mais plutôt celle de ses proches. Luana révèle : "En ce moment, j'imagine que ça doit être un peu difficile pour son moral parce qu'il perd pas mal d'amis." Récemment, l'acteur a perdu deux amis proches en moins d'un mois : Marie Laforêt et Charles Gérard "son double". Dans ces moments difficiles, l'acteur du film Le professionnel peut compter sur le soutien de sa fille cadette (Stella, 16 ans) qui lui apporte "beaucoup de jeunesse, de fraîcheur".

Impressionnée par le mental et la personnalité du père de son époux, Luana dévoile son secret pour garder une santé de fer : "Mon beau-père est un monsieur très serein et il a cette joie de vivre qui lui permet de profiter à fond de tous ces instants. Ça lui donne un bonheur quotidien. C'est pour ça qu'il va bien."