Annabelle Belmondo sensuelle : la petite-fille de Jean-Paul topless

Pour accompagner ce shooting, la petite-fille de Jean-Paul Belmondo a accordé une interview à Folkr dans laquelle elle évoque son quotidien en période de confinement, tout en plaçant quelques produits au passage. Le mannequin ne s'ennuie pas ! "Pendant le confinement, je fais beaucoup de choses que je ne prends jamais le temps de faire en temps normal. J'ai repris l'habitude de m'entraîner presque tous les jours : je cours une heure et je fais des cours de Pilates, de yoga et de barre sur Alo Moves", confie-t-elle.

S'agissant de sa routine beauté : "Je prends aussi soin de moi, de mon visage et de mon corps. Je fais des masques et me prépare des soins 100% DIY. J'ai une machine Nuface que j'utilise régulièrement et je fais aussi du Gua Sha sur mon visage tous les deux jours. C'est amusant de prendre le temps de faire ces petites choses pour son bien-être."

Au cours de cette interview, elle évoque son compagnon, dont elle ne révèle pas l'identité et sur lequel elle ne s'attarde pas trop. "J'ai essayé de me lancer aussi dans des projets artistiques, même si je dois dire que je ne pense pas pouvoir en faire une carrière, mais j'essaie et c'est relaxant et méditatif. J'ai essayé de faire des croquis et des aquarelles et mon copain fait des lampes en céramique. Je travaille actuellement sur une lampe de style brutaliste (je posterai peut-être une photo quand j'aurai fini mais je suis trop timide à l'idée de partager des projets que je réalise moi-même)", explique-t-elle.

Le quotidien d'Annabelle est également fait de cuisine et elle a changé d'hygiène de vie : "Je mange végétalien depuis un mois et demi (depuis le début de la quarantaine). J'ai toujours voulu commencer cette transition mais c'est difficile à faire en travaillant. Je prépare beaucoup de légumes frais et des plats à base de tempeh et de tofu. Je fais aussi des biscuits végétaliens et de la crème glacée incroyable (en utilisant du beurre d'arachide, des bananes et de la noix de coco...). Je me suis un peu calmée, mais j'adore la nourriture."

Pour faire passer le temps, elle consomme aussi largement Netflix et a regardé le documentaire Tiger King, qui ne l'a pas laissée indifférente : "Évidemment, j'ai regardé le documentaire Tiger King (qui est totalement fou et embarrassant car je suis américaine)." Annabelle Belmondo est née en 1988 aux Etats-Unis et est la fille de Florence Belmondo.