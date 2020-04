Tiger King (Netflix) : Un employé révèle comment Joe Exotic torturait ses félins

Interviewé par le Dailymail, l'un des employés de Tiger King a fait de nouvelles révélations effrayantes sur son ancien patron. Condamné en janvier 2020 à 22 ans de prison pour le meurtre de son ennemie Carole Baskin et pour avoir tué et torturé de nombreux félins, Joe Exotic était un homme extrêmement pervers avec ses tigres. Erik Cowie, responsable d'un zoo dans l'Oklahoma a déclaré que "plusieurs des gros chats l'auraient mangé vivant si on leur en avait donné l'occasion". "Joe se vantait souvent d'être dans une cage avec 16 tigres, mais en réalité, c'était plutôt deux ou trois d'entre eux. Je sortais les méchants de la cage, les chats qui ne l'aimaient pas. (...) Joe n'était que de la poudre aux yeux, il n'était qu'un spectacle", a-t-il ajouté.

Si seulement je savais que ça allait être aussi facile...

Rapidement, Joe Exotic se lassait de ses félins et désirait les tuer pour faire de la place dans ses cages et en acquérir de nouveaux. Selon Erik, Joe aurait ainsi tué plus de 100 tigres. Avec effroi, il a confié ce que Tiger King lui aurait dit juste après avoir abattu 5 tigres : "Bon sang, si seulement je savais que ça allait être aussi facile." Erik s'est souvenu d'une autre fois où Joe et l'un de ses employés ont tué près de 8 tigres en une seule journée. "Ils les ont euthanasiés et ont fait signer un vétérinaire pour les excuser en disant qu'ils étaient trop vieux, malades, etc." a-t-il confessé avec regrets. L'un d'eux, un tigre de 27 ans appelé Câlins, avait été abattu car jugé trop vieux par Joe.

Je n'oublierai jamais

Derrière l'apparence de l'homme passionné de félins se cachait en réalité un monstre qui considérait ses tigres comme de simples jouets. D'ailleurs, l'homme n'hésitait pas à frapper violemment ses animaux et les bébés lions qui n'étaient pas assez "obéissants". Erik a même indiqué qu'un des lions avait une telle haine envers Joe qu'il "essayait de mâcher la cage pour l'atteindre".

Avant d'être incarcéré, Joe Exotic avait l'ambition de devenir gouverneur ou président des États-Unis. Durant cette campagne, l'homme vantait (bien sûr) son amour des animaux sauvages. Amer, Erik a indiqué :"Joe ne s'intéressait à eux que d'un point de vue monétaire. J'ai beaucoup appris de Joe, surtout sur ce qu'il ne faut pas faire..." Avec douleur, Erik Cowie éprouve beaucoup de regrets de ne pas avoir parlé des agissements de Joe plus tôt : "Ces animaux m'ont fait confiance et j'en ai laissé tomber certains, je n'oublierai jamais".