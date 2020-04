Tiger King (Netflix) : Joe Exotic face au coronavirus, en isolement en prison

C'est ce qu'on appelle un karma efficace. Après avoir torturé et utilisé des centaines d'animaux exotiques à des fins financières (et un millier d'autres rebondissements), Joe Exotic est contraint de purger sa peine de vingt-deux ans d'emprisonnement en isolement, seul et sans moyen de joindre ses proches, depuis qu'a démarré la pandémie de coronavirus.

C'est son mari, Dillon Passage, qui a révélé mercredi 1er avril 2020 lors d'une interview à SiriusXM Radio, que le gérant de zoo avait été placé "à l'isolement spécial Covid-19". "On se parle trois à cinq fois par jour, mais depuis qu'il a changé d'établissement, ils le mettent à l'isolement parce qu'il y avait des cas de coronavirus dans son ancienne prison. Je ne lui ai pas encore parlé depuis qu'il a changé", a expliqué le jeune homme, qui assure que Joe Exotic est bel et bien "seul dans sa cellule de quarantaine".

La série-documentaire Tiger King (Netflix) - Au royaume des fauves, en français - raconte l'histoire et les crimes de Joseph Maldonado-Passage, un gardien de zoo d'Oklahoma fasciné par les grands félins. Celui qu'on surnomme Joe Exotic se vantait d'avoir le plus grand nombre de félins des États-Unis. Il a, entre autres, été condamné à vingt-deux ans de prison en 2019 pour avoir payé 3 000 dollars un tueur à gages pour l'assassinat de Carole Basking, une activiste animalière qu'il considérait comme sa rivale. Il a également été reconnu coupable d'avoir tué plusieurs de ses tigres pour faire de la place à des félins plus exotiques dans son parc animalier.

Bien qu'il soit contraint de passer les vingt prochaines années de sa vie derrière les barreaux, son mari ne prévoit pas de le quitter. "Je l'aime. Il a été avec moi dans mes moments les plus sombres et je ne vais pas l'abandonner alors que c'est maintenant qu'il a le plus besoin de moi", a-t-il assuré à SiriusXM Radio.