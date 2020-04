Jean-Paul Belmondo filmé pour ses 87 ans : poing levé pour les soignants

A tous ceux qui se demandent comment se porte Jean-Paul Belmondo, TF1 a donné la réponse, en exclusivité.

Dans son JT de 20h du jeudi 9 avril 2020, Gilles Bouleau a proposé un reportage sur le Magnifique. Cela ne devait absolument rien au hasard puisqu'en ce jour très précis, Bébel soufflait ses 87 bougies. Sauf qu'il ne savait pas qu'une caméra de TF1 débarquerait chez lui pour son anniversaire.

Très en forme, faisant de l'exercice sur une musique de Rocky, casquette en arrière et lunettes de soleil sur le nez, Jean-Paul Belmondo a eu le droit un gâteau avec des bougies, qu'il a soufflées d'un seul coup. Comme tous les Français, l'acteur mythique est confiné et c'est dans son appartement parisien avec vue sur la Tour Eiffel qu'il attend des jours meilleurs.

Lors de cette rencontre, Jean-Paul Belmondo a tenu à adresser un message à ceux qui luttent au quotidien contre le coronavirus : les soignants. "Bon courage", leur a-t-il lancé, le poing levé et serré.

Pour ses 87 printemps, l'As des as, le Professionnel et tant d'autres personnages marquants du cinéma a reçu de nombreux messages d'anniversaire. Dont un de son fils Paul, 56 ans, qui a tenu à saluer son optimisme en toute circonstance. "Toujours optimiste, ne jamais se plaindre et surtout ne jamais renoncer, joyeux anniversaire", a-t-il commenté en légende d'une vieille photo de son papa en noir et blanc.