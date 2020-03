Luana Belmondo vue par son mari Paul : "Elle m'épate"

Durant vingt ans, Luana Belmondo n'a eu qu'une priorité en tête : s'occuper au mieux de sa famille, son mari Paul et leurs trois garçons, Victor, Alessandro et Giacomo. Mais une fois les enfants assez grands pour prendre leur envol, l'Italienne s'est autorisée à se focaliser sur elle. C'est ainsi qu'à 38 ans, elle a choisi de se faire une place dans le monde la cuisine et s'est imposée petit à petit. Elle régale notamment les auditeurs de RTL avec ses recettes et ses conseils, qu'elle a en partie hérités de sa maman italienne.

Dans une interview accordée au magazine Gala le 19 mars 2020 - dans laquelle elle a révélé ne plus avoir de contact avec Laeticia Hallyday et ne plus être la marraine de sa fille Jade -, Luana Belmondo s'est confiée sur ce tournant de sa vie et comment Paul l'a appréhendé. "J'avais peur qu'il le vive mal. Mais il m'a soutenue, épaulée, aidée : il m'a permis de me réaliser, a confié l'animatrice de 49 ans. Moi qui ai toujours été comme une louve à protéger tout le monde, j'ai compris que j'avais aussi besoin d'être portée."

Le soutien de Paul Belmondo s'est confirmé lorsqu'il a été interrogé sur sa femme et sa carrière tardive. "Elle a consacré plus de la moitié de sa vie à l'éducation de nos enfants en mère de famille irréprochable. Puis elle a construit quelque chose autour de la cuisine qu'elle-même a appris de sa mère. C'est une autodidacte, elle possède la folie de se lancer dans des métiers qu'elle ne connaît pas", a expliqué le consultant sportif automobile de 56 ans. Et quand il s'agit de faire des éloges sur celle qui partage sa vie depuis trente ans, le fils de Jean-Paul Belmondo ne s'arrête pas là. "Tout ce qu'elle essaie, la télé, la radio, l'écriture, elle le réussit. Elle m'épate", a-t-il ajouté.

Luana Belmondo peut d'autant plus se consacrer à sa carrière qu'elle n'a pas de souci à se faire pour ses fils. Victor, 26 ans, acteur comme son célèbre grand-père, enchaîne les films. Cette année, il en aura quatre à l'affiche dont De Gaulle de Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson et Isabelle Carré. "Il ressemble beaucoup à son grand-père. Je sais ce qu'il a dû endurer en choisissant ce métier. Il a la force de ne pas lâcher, de poursuivre son rêve", a confié sa maman, avec une immense fierté.

Les interviews de Luana et Paul Belmondo sont à retrouver en intégralité dans Gala en kiosques le 19 mars 2020.