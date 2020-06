Luana et Paul Belmondo en famille : heureuse réunion avec leurs 3 garçons

Luana Belmondo est ce que l'on peut appeler une maman poule. L'Italienne de 49 ans a longtemps dédié sa vie à ses trois garçons, jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour qu'elle se consacre enfin à sa vie personnelle et à sa carrière professionnelle. Épanouie dans ses activités de spécialiste culinaire et de chroniqueuse sur RTL, la femme de Paul Belmondo aime malgré tout avoir ses trois garçons auprès d'elle : Alessandro, 28 ans, Victor, 26 ans, et Giacomo, 21 ans.

En raison du confinement qui a duré près de deux mois, Luana et Paul Belmondo ont été séparés de leurs fils durant tout ce temps. Une séparation bien trop longue mais nécessaire qui permet aujourd'hui d'apprécier pleinement les moments à cinq.

Mercredi 3 juin 2020, Luana et Paul Belmondo ont partagé deux nouvelles photos avec leurs trois enfants, une heureuse "réunion" avec Alessandro, Victor et Giacomo, mais aussi Max, le chien de la famille. Ces images sont l'occasion de découvrir à quoi rassemble le salon de Luana et Paul, mariés depuis 1990. Leur intérieur est fait d'un grand canapé mais également d'un tableau représentant une femme nue. Tout le monde était en mode détente et certains avaient sorti les bermudas pour parer à la chaleur parisienne qui a fini par tourner à l'orage.