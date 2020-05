Luana et Paul Belmondo émus de retrouver leurs fils Victor, après le confinement

L'envie de se revoir était immense, mais il fallait attendre que le confinement soit levé, et le déconfinement progressivement entamé, pour que ces retrouvailles tant attendues soient possibles. Elles le sont à présent, et c'est avec un immense bonheur que Luana et Paul Belmondo ont annoncé avoir enfin pu revoir l'un de leurs trois fils : Victor.

Le fils de 57 ans et la belle-fille de 49 ans de Jean-Paul Belmondo ont tous deux partagé ce grand moment sur leurs pages Instagram respectives le lundi 11 mai 2020, publiant des photos de Victor avec le chien de la famille. "Fin du confinement @victorbelmondo", a sobrement commenté Paul Belmondo, tandis que sa femme s'est quant à elle montrée un peu plus expressive et émue. "Quelle immense joie hier de retrouver mon fils @victorbelmondo, j'étais frustré de ne pas le câliner le remplir de bisous, mais sa simple présence à rempli notre journée de bonheur", a écrit Luana Belmondo.