Luana Belmondo, son projet formidable avec un roi de la fête !

Le monde de la nuit qui rencontre la haute gastronomie... voilà qui risque de faire des étincelles ! Luana Belmondo, célèbre cheffe romaine bien connue des téléspectateurs français, s'apprête à se lancer dans une aventure inédite. Selon les informations du journal Nice-Matin, édition du samedi 1er avril 2023, la cuisinière va reprendre les rênes culinaires de Gioia, célèbre table tropézino-italienne située à Saint-Tropez dont Jean-Roch et le propriétaire. L'été, les célébrités y ont leurs petites habitudes. Ils vont, ensuite, danser au VIP Room, qui est accolé au restaurant.

"Je voulais une personnalité forte pour signer la carte, explique Jean-Roch au quotidien régional. Luana Belmondo va tout revoir, je lui laisse carte blanche pour imprimer sa griffe en tant que cheffe consultante." Il faut dire que l'épouse de Paul Belmondo a largement fait ses preuves côté cuisine. Auteure de nombreux ouvrages gastro, la maman de Victor, Giacomo et Alessandro a débuté à la télévision sur le groupe Cuisine TV avec Bienvenue chez Luana. Elle a aussi travaillé dans l'émission C à Vous sur France 5 pendant 5 ans et s'est faite remarquée en tant que juge dans le jury Mon gâteau est le meilleur de France sur M6

La nouvelle saison de Gioia sera lancée le 7 avril 2023. "Je pense que le monde du clubbing de Jean-Roch et le mien peuvent cohabiter, assure Luana Belmondo. J'espère ainsi apporter ma touche avec une cuisine familiale qui soit aussi un peu plus 'Mademoiselle'. L'idée du partage entre générations me tient très à coeur." Luana Belmondo et Jean-Roch sont amis depuis 30 ans. Ils s'étaient rencontrés du temps où il tenait une boîte de nuit sur les Champs-Elysées. Il faudra désormais que la cheffe se rende un week-end par semaine à Saint-Tropez pour superviser tout ça. Et ça tombe bien puisqu'elle connaît bien la région. "Autrefois, avec mon beau-père, nous venions chaque été y passer un mois, se souvient-elle. Cela a duré au moins 6 ou 7 ans. Les enfants étaient petits, nous partions en bateau et nous louions dans les Parcs. Ensuite, les enfants ont grandi et Jean-Paul était plus du côté de Cannes..."

