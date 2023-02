"Je suis en train de créer un autre chemin" : Victor Belmondo cash sur le lourd héritage de son nom

On a tendance à penser que porter des noms tels que Delon ou Belmondo est invivable et difficile pour les héritiers. Si la comparaison avec les mythes du cinéma est presque inévitable, la descendance n'en est pas moins fière et déterminée à se frayer un chemin et briser les idées reçues. Victor Belmondo le premier. Le jeune homme de 29 ans est l'un des petits-enfants de Jean-Paul Belmondo. Fils de Paul Belmondo et de son épouse Luana, le garçon a baigné dans l'univers du cinéma et de la comédie dès son plus jeune âge.

S'il n'avait pas conscience de l'importance de son grand-père dans le domaine du 7ème art dans ses jeunes années, Victor Belmondo n'a pu que le constater au fil du temps, en voyant l'acteur légendaire honoré à la fin de sa carrière. C'est cette voie que Victor Belmondo a lui aussi choisie. Comédien, il compte déjà plusieurs films à son actif. Dans le dernier en date, Arrête avec tes mensonges d'Olivier Peyon, il donne la réplique à Guillaume de Tonquédec. Un film émouvant sur une liaison secrète entre un romancier et son premier amour, un homme, dont il recroise par hasard le fils des années plus tard. Fils joué par Victor Belmondo.

Interrogé par le quotidien Nice Matin, le duo s'est dévoilé au sujet du long-métrage, laissant libre court à Victor Belmondo de s'exprimer au sujet du clan Belmondo et des conséquences d'un tel nom. S'appeler Belmondo, Victor n'y voit aucun problème : "Je suis largement ok avec ça. Il y a quelque chose qui a existé" déclare-t-il. Pour autant, pas de raison de ne pas se construire indépendamment des autres et de ne pas vivre une vie comme n'importe quelle autre famille : "Je suis en train de créer un autre chemin. L'aspect public n'empêche pas les discussions au sein de la famille. Quoiqu'il arrive, qu'on soit médiatisés ou non, on a nos propres rapports, quelles que soient les choses qui se passent autour."

Les Belmondo, un clan soudé

Jean-Paul Belmondo avait de quoi être fier de sa famille. A chaque événement, tous se sont toujours montrés très unis et soudés autour de ce patriarche à qui ils devaient tant. Son départ en septembre 2021 a évidemment ébranlé le bonheur du clan. Tour à tour, les proches se sont succédé sur l'esplanade des Invalides le jour de l'hommage national, prouvant toute l'admiration et le respect qu'ils avaient pour lui. Parmi eux, Victor, l'unique petit-enfant à avoir pris la parole au nom des autres : "Je suis extrêmement heureux d'avoir pu rendre cet hommage-là, non pas en mon nom mais au nom de toute la famille" avait-il confié à l'époque. Cet hommage, il le poursuit désormais grâce à la carrière qu'il se dessine progressivement au cinéma.