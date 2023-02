Diaporama : "Je suis en train de créer un autre chemin" : Victor Belmondo cash sur le lourd héritage de son nom

1 / 20 "Je suis en train de créer un autre chemin" : Victor Belmondo cash sur le lourd héritage de son nom

2 / 20 Victor Belmondo s'est confié sur le lourd héritage que porter le nom de Belmondo représente Victor Belmondo - Avant-première du film "Arrête avec tes mensonges" au cinéma UGC Danton à Paris, France, le 21 février 2023. © Christophe Clovis / Bestimage © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

3 / 20 Et contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, c'est un immense honneur pour lui Jean-Paul Belmondo et son petit-fils Victor - A l'occasion du lancement de son nouveau livre "Mes recettes bonne humeur" (Editions du Cherche Midi), Luana Belmondo a réuni ses proches et amis épicuriens autour d'un Aperitivo concocté par le Chef Denny Imbroisi (Restaurant IDA) à Paris, le 13 Octobre 2016. © Dominique Jacovides/Bestimage At the launch of her new book "Mes recettes bonne humeur", Luana Belmondo gathered her family and friends in Paris, France on October 13, 2016. © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

4 / 20 "Je suis largement ok avec ça. Il y a quelque chose qui a existé, confie-t-il dans les pages de Nice Matin. Je suis en train de créer un autre chemin. L'aspect public n'empêche pas les discussions au sein de la famille. Quoiqu'il arrive, qu'on soit médiatisés ou non, on a nos propres rapports, quelles que soient les choses qui se passent autour." Paul Belmondo et son fils Victor Belmondo - Les célébrités assistent au combat de boxe opposant le français Tony Yoka au congolais Martin Bakula à l'AccorHotels Arena à Paris, France, le 14 mai 2022. © Aurelien Morissard/Panoramic/Bestimage © BestImage, Aurélien Morissard/Panoramic/Bestimage

5 / 20 Jean-Paul Belmondo et Victor étaient très proches et affichaient régulièrement leur complicité dans des événements publics Charles Gérard et Jean-Paul Belmondo et son petit-fils Victor Belmondo - People au match de boxe "La Conquête" Acte 4 T.Yoka VS C.Leonet au palais des sports de Paris le 7 avril 2018 (Victoire de T.Yoka au 5 ème round) © Pierre Perusseau / Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

6 / 20 Grâce à la carrière au cinéma que Victor est progressivement en train de se faire, il ne pouvait pas rendre meilleur hommage à Jean-Paul Belmondo. Victor Belmondo, Jean-Paul Belmondo, Paul Belmondo - A l'occasion du lancement de son nouveau livre "Mes recettes bonne humeur" (Editions du Cherche Midi), Luana Belmondo a réuni ses proches et amis épicuriens autour d'un Aperitivo concocté par le Chef Denny Imbroisi (Restaurant IDA) à Paris, le 13 Octobre 2016. © Dominique Jacovides/Bestimage At the launch of her new book "Mes recettes bonne humeur", Luana Belmondo gathered her family and friends in Paris, France on October 13, 2016. © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES / BESTIMAGE

7 / 20 Ne reste plus qu'à Victor d'avoir le même parcours que lui dans le 7ème art. Mais porter le nom de Belmondo ne suffit pas forcément pour atteindre l'inégalable. Victor Belmondo - Tapis rouge - Cérémonie de clôture du 35ème festival de Cabourg, le 12 juin 2021. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

