Jean-Paul Belmondo aux anges : il retrouve ses enfants et petits-enfants pour ses 88 ans

Cette réunion de famille est quelque peu surprenante quand on sait à quel point L'As des as est particulièrement prudent en cette période de pandémie. Mais le besoin de revoir les siens en cette journée si particulière était plus fort... C'est sa fille Florence qui devait être ravie de ses retrouvailles après avoir pesté contre la Covid-19 en février dernier, elle qui vit aux Etats-Unis, et qui a été coupée de ses parents durant de longues semaines.

Mais c'est avec une grande tristesse que Jean-Paul Belmondo a manqué les obsèques de son ami et cascadeur Rémy Julienne le 29 janvier dernier, contraint, "pour des raisons de santé", de laisser son avocat Michel Godest le représenter. Pour autant, aucune inquiétude à avoir sur l'état de santé du Magnifique : dans les colonnes de Nice Matin, fin mars, son avocat a répondu aux rumeurs alarmistes et assuré qu'il allait bien, rapportant même un récent voyage à Dubaï pour retrouver son ex-compagne Barbara Gandolfi.