Jean-Paul Belmondo en forme pour ses 88 ans : nouvelle photo de sa petite-fille Annabelle

Ce 9 avril 2021 est un jour de fête pour le clan Belmondo : le patriarche de la famille, monsieur Jean-Paul Belmondo, célèbre en effet ses 88 ans. Un anniversaire que sa petite-fille Annabelle n'a pas manqué de lui souhaiter le temps d'une publication sur Instagram. Pour l'occasion, le mannequin de 32 ans a partagé deux photos de ce grand-père iconique dont elle est proche.

Un timide sourire au coin des lèvres, enveloppé dans son manteau d'aviateur, la main baguée et un chien sur les genoux... Annabelle Belmondo a d'abord dévoilé un portrait (visiblement récent) de Bébel, en pleine pause café à la Brasserie Lipp, une de ses adresses parisiennes de prédilection. C'est d'ailleurs devant cette même célèbre brasserie du 6e arrondissement que l'acteur de légende a fait sa dernière apparition publique en septembre 2020, en compagnie de Carlos Sotto Mayor. Annabelle Belmondo a également ressorti une photo souvenir d'elle bébé, dans les bras de son célèbre papi. Il faut dire que c'est avec elle que le Magnifique a inauguré le rôle de grand-père à la fin des années 1980.

De sa fille Florence Belmondo (qu'il partage avec sa première épouse Elodie Constant), Bébel a d'abord trois petits-enfants : Annabelle et ses frères, Christopher (né en 1993) et Nicolas (né en 1997). De son fils Paul Belmondo, il a également trois petits-fils : le chef cuisinier Alessandro (né en 1991), le comédien Victor (né en 1993) et Giacomo (né en 1998). Rappelons que Patricia, la fille aînée de Jean-Paul Belmondo et Elodie Constant, est décédée dans un incendie en 1993. De son côté, Stella, la cadette de Bébel née de son second mariage avec Natty, est désormais âgée de 17 ans. Une grande réunion de famille pour les 88 ans de papi/papa semble malheureusement compromise en raison de la crise sanitaire...