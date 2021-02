Obsèques de Rémy Julienne : la "peine profonde" de Jean-Paul Belmondo, absent

Jean-Paul Belmondo voyait en Rémy Julienne un ami fidèle, un protecteur, un grand spécialiste des cascades avec qui il a maintes fois travaillé. Très affecté par la mort de son ancien partenaire de tournage, emporté par la Covid-19 le 21 janvier dernier, à l'âge de 90 ans, Jean-Paul Belmondo aurait aimé assister à ses obsèques, organisées vendredi 29 janvier à Cepoy, dans le Loiret, fief de Rémy Julienne. Malheureusement, Bébel n'a pas pu s'y rendre.

L'avocat de Jean-Paul Belmondo a exprimé la souffrance de l'acteur, qui a dû renoncer à voyager jusque dans le Loiret, "pour des raisons de santé". "La peine de Jean-Paul est profonde, (...) car il n'a pas pu venir aujourd'hui", a témoigné Me Michel Godest à l'AFP, rappelant que l'acteur, âgé de 87 ans, s'en remettait "les yeux fermés" à "son ami Rémy" lors de ses cascades.

C'est bien lui qui m'a protégé si souvent et cela n'a évidemment pas de prix

Le jour de l'annonce de Rémy Julienne, Jean-Paul Belmondo avait publié un communiqué pour exprimer son immense tristesse. "Comment résumer une si longue route avec Rémy ? Par trois mots : amitié, confiance et fidélité, avait-il débuté son message. Amis, nous avons fait ensemble les quatre cents coups. Devant son professionnalisme, son sérieux, sa détermination, mais aussi sa profonde humanité, je luis faisais une totale confiance et suivais à la lettre ses instructions. C'est bien lui qui m'a protégé si souvent et cela n'a évidemment pas de prix. Fidèle, il l'a toujours été comme moi-même, j'ai toujours voulu travailler essentiellement avec lui."

Jean-Paul Belmondo et Rémy Julienne cultivaient leur amitié en continuant à échanger : "Il y a encore quelques mois, il multipliait les appels pour me faire part de son dernier projet de cascade."