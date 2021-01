Obsèques de Rémy Julienne : jolis mots de ses enfants et sa compagne Justine

Le vendredi 29 janvier 2021, de nombreuses personnes ont rendu hommage au "casse-cou du cinéma". Au sein de l'église du village de Cépoy, la commune où il vivait toujours, les obsèques du cascadeur Rémy Julienne avaient attiré près de 300 personnes. Comme le rapporte le média local La République du Centre, le cercueil bleu marine du comédien était accompagné par un accordéoniste interprétant une chanson composée par son ami Jeannot Fabry.

Malheureusement, son célèbre complice Jean-Paul Belmondo n'a pas pu faire le déplacement. De nombreux collègues cascadeurs et personnalités étaient présents pour lui rendre un dernier hommage, à l'image du voltigeur Mario Luraschi, l'humoriste Raphaël Mezrahi ou encore l'acteur et chanteur Bernard Ménez.

Deux des trois enfants de Rémy Julienne, Diane et Dominique, ont rendu hommage à leur papa en prenant la parole. "Il aurait voulu qu'on se rappelle tous les bons souvenirs que l'on a eus ensemble (...) On a eu des hauts, on a eu des bas. Mais les hauts, qu'est-ce qu'ils étaient hauts", ont-ils tendrement confié.

La compagne de Rémy Julienne, Justine Poulin, a fait preuve de force. Elle s'est réjouit que son homme retrouve ses amis les plus proches là-haut. "Tu vas faire la fête : il y a Georges [Lautner, NDLR], il y a Johnny, Gil [Delmare, qui a lancé sa carrière, NDLR] et bien d'autres qui t'attendent", a-t-elle déclaré.

Le député du Loiret, Jean-Pierre Door (LR) était également présent, tout comme le maire Régis Guérin. "Ton canal chéri est en peine. Il déborde de tristesse. Tu étais un ami fidèle depuis 46 ans", a déclaré le député lors des obsèques.

Rémy Julienne est décédé des suites de la Covid-19, le jeudi 21 janvier 2021. Il avait 90 ans.