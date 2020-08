Bernard Menez dans un "état grave" : l'acteur plongé dans un coma artificiel

Il a fait une drôle de frayeur aux membres de sa famille. Bernard Ménez, qui allait passer un simple examen de contrôle à l'hôpital, a rencontré des difficultés et a été plongé dans un coma artificiel. Durant la première semaine du mois d'août 2020, le comédien de 76 ans a effectivement passé une coloscopie pour vérifier que son colon était sain. Mais face à la situation, les médecins ont préféré éviter le pire.

Pendant de longues heures, Bernard Ménez s'est retrouvé dans un "état grave", selon les informations du magazine France Dimanche. Son épouse Maribel et ses trois enfants - William, Olivier et Elisa, elle aussi actrice, aperçue dans la série La Loi - ont tremblé à son chevet. D'autant que l'interprète de Jolie poupée a dû passer trois jours en réanimation !

Je vous rassure : ça va mieux

Rassurez-vous, Bernard Ménez est tiré d'affaire. Niveau santé, il n'y a plus d'inquiétude à se faire pour lui. Sur les réseaux sociaux, il a même adressé un message à tous ceux qui se rongeait les ongles en attendant qu'il ouvre les yeux. "Je vous rassure : ça va mieux, a-t-il écrit sur son compte Facebook. En tout cas, je vous remercie tous très fort d'avoir pensé à moi... Ça m'a été d'un grand réconfort... Bises virtuelles à toutes et à tous..."

Anniversaire en solitaire

Si tout le monde a eu une pensée pour lui, c'est aussi parce qu'il célébrait son anniversaire le 8 août 2020. Mais pas de danse, de chants ni de fête, pas de rassemblement de plus de dix personnes pour Bernard Ménez. Ses soixante-seize bougies, il les a soufflées tranquillement en famille, avec sa chienne Peppa. Décidément, c'est une drôle d'année pour le comédien. Au mois de mai dernier, il avait dû renoncer au plaisir de la scène puisqu'il a interrompu les représentations de A vos souhaits !, une pièce de théâtre signée Pierre Chesnot. On espère pouvoir, au plus vite, applaudir Bernard Ménez à nouveau sur scène. Et en attendant, on lui souhaite un bon rétablissement.