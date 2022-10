12 Coups de midi : La fille d'un célèbre comédien détient un rôle "très important" dans l'émission

Dans la famille des 12 coups de midi, il y a ceux qu'on ne présente plus parmi lesquels Jean-Luc Reichmann, incontournable animateur du jeu de TF1 mais aussi Zette, voix off au caractère bien trempé qui a remis plus d'une fois des candidats à leur place ! Le duo est loin d'être tout seul sur le pont du paquebot Des 12 coups de midi. Sans les producteurs, tous ceux qui rédigent les questions, trouvent les cadeaux et permettent à Jean-Luc Reichmann de délivrer des anecdotes en tous genres, l'émission ne serait pas la même. Le présentateur peut d'ailleurs dire merci à Elisa, la fille d'un célèbre comédien français qui, chaque jour, l'aide en toute discrétion sur les enregistrements.

Elisa n'est autre que la fille de Bernard Ménez ! Ce dernier, vu dans Sous le soleil, Scènes de ménages ou encore Demain nous appartient, était invité dans l'émission Chez Jordan de Télé Loisirs. L'acteur de 78 ans en a dit plus sur le rôle tenu par sa fille "depuis plusieurs années" dans l'émission. Si on ne la voit jamais, sa présence est indispensable à la bonne réalisation du programme.

Un rôle de l'ombre primordial

"Elle est ce qu'on appelle à l'oreillette. Elle est en contact permanent pendant toute l'émission en oreillette pour ce qu'il faut dire ou ne pas dire ou ce qu'il faut savoir ou ne pas savoir. C'est un rôle très important. C'est comme une collaboratrice qu'il a en permanence dans son oreillette" a indiqué Bernard Menez au micro de Jordan Deluxe. Pour autant, Elisa n'est pas juste "l'oreillette" de Jean-Luc Reichmann. Hors des plateaux, elle est aussi comédienne. Une passion dont son papa n'est apparemment pas à l'origine.

"Je pense que c'est une excellente comédienne, qui est comme moi, c'est-à-dire qu'elle n'aime pas trop solliciter les gens pour avoir un rôle, a-t-il poursuivi. C'est d'elle-même qu'elle a commencé le théâtre au lycée Buffon où elle était avec un groupe de copines. Elle semblait beaucoup aimer ça. Elle a pris des cours, ce n'est pas moi qui l'ait poussée. Il m'est arrivé de jouer avec elle." Si elle a donné la réplique à son père, Elisa lui a aussi offert des entrées dans le public des 12 coups de midi dont toute l'équipe le considère comme l'un des membres de cette belle famille de télé !