Zette (Les 12 coups de midi) : La voix-off du jeu dévoile son visage face caméra, une grande première !

Pas de doute : depuis le temps que Jean-Luc Reichmann officie sur TF1, il est devenu une star du petit écran et un grand favori des téléspectateurs. Mais il n'est pas le seul à faire rire et à divertir le public dans Les 12 coups de midi notamment. Chaque jour, l'animateur de 61 ans est aux commandes du jeu, mais pas vraiment tout seul puisqu'une certaine Zette l'accompagne. Zette, Isabelle Benhadj de son vrai nom, est la voix-off de l'émission. C'est elle qui apporte les précisions parfois nécessaires à certaines questions et détaille les gains et cadeaux que les candidats reçoivent au cours de leur participation.

Toujours entendue, jamais vue... Zette a durant de très longues années entretenu le mystère de son identité. Jean-Luc Reichmann a, lui aussi, pris un malin plaisir à jouer avec les nerfs des fans, désireux de découvrir qui se cache en réalité derrière la voix-off au répondant légendaire. Cette réponse, le public l'a enfin eue ce samedi 2 juillet. Et c'était encore mieux que ce qu'ils avaient imaginé.

TF1 a consacré sa seconde partie de soirée à Jean-Luc Reichmann. Dans le documentaire Jean-Luc Reichmann : Un destin hors du commun, plusieurs proches témoignent de la sympathie, du succès et surtout du talent du compagnon de Nathalie Lecoultre. Parmi eux, Zette. Si le visage de la voix-off avait déjà été dévoilé, personne ne l'avait vu s'exprimer de manière normale face caméra. C'est donc désormais chose faite.

Amie de longue date de Jean-Luc Reichmann, Zette est revenue, pour les besoins du reportage, sur les débuts de l'animateur, lui aussi voix-off de nombreuses émissions de télé avant de se voir confier la présentation : "Il ne s'est pas retrouvé aux Guignols de l'info pour rien. Il a 1000 voix à son actif, c'est un caméléon. La belle voix, la musicalité, le comédien... Il avait tout l'attirail pour que ça fonctionne. Il s'est donné les moyens. C'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. Quand on parle du mental des champions, je pense qu'il a ça Jean-Luc." Un mental d'acier et une accompagnatrice de choc !

Après un prime inédit des 12 coups de midi suivi par 2,92 millions de téléspectateurs, soit 18,4 % de part d'audience, ce ne sont pas moins d'1,55 million de fans qui ont découvert le documentaire Jean-Luc Reichmann : Un destin hors du commun, soit 23,5 % de part d'audience.