Les 12 Coups de midi : Voici le visage de Zette, l'incontournable voix-off du jeu ?

Ce samedi 2 juillet 2022 est attendu en prime time sur TF1 une grande soirée consacrée aux 12 Coups de midi à l'occasion des douze ans du programme. Un documentaire a notamment été concocté revenant sur les débuts du jeu culte et ses coulisses. On y retrouvera bien sûr Zette, la fameuse voix-off qui accompagne Jean-Luc Reichmann depuis presque toujours. Et pour la première fois, elle se dévoilera à visage découvert !

Le dernier numéro de Télé Loisirs a toutefois devancé tout le monde en postant une photo d'Isabelle Benhadj dans son dernier numéro, paru le 27 juin dernier. Elle apparaît les cheveux couleur auburn attachés en chignon et avec une frange longue qui lui tombe légèrement sur ses beaux yeux verts. Nos confrères rappellent au passage que Zette n'a pas toujours été la complice de Jean-Luc Reichmann dans Les 12 Coups de midi. "Pendant les six premiers mois du jeu, c'est Véronique Le Nir, alias la Fée Eulalie, qui tenait ce rôle", lit-on.

Une amitié qui dure entre Jean-Luc Reichmann et Zette

En 2018, lors d'un entretien avec Sonacom, une société de production, Isabelle Benhadj s'était confiée sur ses débuts avant de devenir la voix incontournable de l'émission. "En 1987, j'ai envoyé un cassette démo à Fun Radio qui venait de s'implanter à Paris et on m'a donné ma chance. (...) C'est d'ailleurs là-bas que j'ai rencontré Jean-Luc Reichmann qui faisait des voix off avec moi, c'est drôle non ?", se souvenait-elle.

Et dès qu'ils se sont retrouvés pour Les 12 Coups de midi, tout fut très naturel entre eux. "Il m'a donné la latitude pour délirer et pour jouer mon rôle 'd'ambianceuse', quitte à en faire trop d'ailleurs, sinon ce serait moins drôle ! Au départ, j'étais intimidée, mais il m'a incitée à être naturelle et bien que ce soit épuisant puisqu'on enregistre cinq émissions par jour, je trouve ça très fun de lui donner la réplique !", lui reconnaissait-elle.

Jean-Luc Reichmann s'est lui aussi déjà exprimé sur Isabelle Benhadj qu'il considère comme une amie très proche. "On partage des choses, on est potes, on se connaît par coeur. Elle connaît ma famille, elle a trois enfants... C'est moi son mec dans la vie ! On sent que nous sommes très proches, c'est une vraie complicité entre elle et moi. Je sais comment elle respire, je sais quand elle est réveillée, je sais à sa coupe de cheveux si ça va, je sais qu'elle est en vélo électrique, je sais que les enfants c'est sa vie, qu'elle a un chien à trois pattes de la SPA... C'est plus qu'une amie", lâchait-il pour Femme actuelle en 2019.