Les 12 Coups de midi : La somme hallucinante empochée par les candidats depuis le lancement du jeu

Le 28 juin 2010, TF1 a lancé un jeu devenu culte : Les 12 Coups de midi. Cela fait donc déjà douze ans que Jean-Luc Reichmann défie des anonymes avec des questions de culture générale. Un nombre forcément très symbolique pour toute les équipes de l'émission. C'est pourquoi, une célébration s'imposait. Ainsi, depuis le 26 juin dernier, l'animateur réunit sur son plateau 56 des plus grands Maîtres de midi jusqu'au 9 juillet prochain pour la finale.

Comme nous l'apprend Télé 7 jours, ces derniers font partie des 12 970 candidats à avoir contribué à faire des 12 Coups de midi une émission emblématique aux 4 323 numéros. Au cours de toutes ces années, 250 000 questions ont été posées et 130 étoiles mystérieuses dévoilées. Mais combien d'argent a été récolté ? La Une a révélé que la somme vertigineuse de 14 millions d'euros au total a été versée aux différents gagnants en douze ans.

C'est Bruno qui a remporté le plus d'argent. En 2021, à l'issue de 252 participations, il avait battu tous les records en obtenant une cagnotte de 1 026 107 euros, devenant ainsi le plus grand gagnant d'un jeu télévisé. Il avait également réussi 92 coups de maître et décroché 9 étoiles mystérieuses. Avant lui, Eric quittait le jeu avec 921 316 euros en poche. Paul El Kharrat figure lui aussi parmi les joueurs incontournables. Ses performances lui avait permis de remporter la somme de 691 522 euros en 153 participations. Christian Quesada s'était également imposé comme un candidat redoutable et repartait avec plus de 800 000 euros mais, étant donné ses condamnations pour "corruption de mineurs" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques", il a complètement été effacé des registres du programme et Jean-Luc Reichmann a fait savoir à plusieurs reprises qu'il ne voulait plus en entendre parler. "C'est mon pire souvenir. Je ne vais pas faire des pages là dessus, on ne va pas être racoleur. Quand on s'est trompé à ce point-là... Un peu de respect pour éviter de faire du buzz sur quelqu'un qui n'en vaut pas du tout la peine. C'est une parenthèse qui est totalement fermée. Point barre", a-t-il par exemple lâché récemment pour Télé Loisirs.