Bruno (Les 12 Coups de midi) au chômage : comment ses gains lui rapportent encore de l'argent

Au bout de huit mois de participations dans Les 12 coups de midi (TF1), Bruno a passé le cap du million d'euros de gains. Le candidat réalisait alors un record exceptionnel et devenait le plus grand gagnant des jeux télévisés en France. Lors de son élimination en octobre 2021, il est reparti avec 1 026 107 euros, dont près de 700 000 euros en cash net d'impôts.

Cette somme d'argent lui permet aujourd'hui d'être à l'abri du besoin, après avoir été viré de chez Eurosport pendant les tournages des 12 Coups de midi. Le candidat travaillait en tant que chargé d'étude à la régie publicité de la chaîne jusqu'à ce que la crise sanitaire ne s'en mêle. "J'ai une vie plus facile parce qu'avec beaucoup d'argent, c'est toujours plus simple. J'ai perdu mon travail et aujourd'hui, je m'occupe de placer mes gains dans des investissements locatifs. Ça me laisse le temps de réfléchir à la suite. C'est un luxe", s'est-il réjouit lors d'une interview pour la magazine Télé Poche, parue le 30 mai 2022.

S'il dépense pour l'instant son argent intelligemment, Bruno se fait tout de même plaisir également. "J'ai réalisé un rêve : allez aux États-Unis à Orlando, car je suis un grand fan de parcs d'attractions, avec mon cousin et sa copine. On a adoré !", s'est-il réjouit. Une nouvelle vie que Bruno mène "tranquillement" et sans aucune pression vis-à-vis de sa notoriété. "Les gens sont gentils et bienveillants. Je ne suis pas Madonna, il n'y a pas d'hystérie autour de moi !", a-t-il rappelé.

C'est sans doute l'une des raisons pour laquelle il a d'ailleurs accepté de revenir à la télé. En effet, Bruno a été contacté par Nagui lui-même pour participer à l'émission Le Club des Invincibles sur France 2. Le samedi 4 juin prochain, il jouera ainsi auprès de Grégoire (grand gagnant de Tout le monde veut prendre sa place) et de Marie-Christine et Sandrine. Les deux plus grandes championnes de l'émission désormais portée par Laurence Boccolini ont en effet accepté de rempiler dans l'émission de culture générale.