Bruno (Les 12 coups de midi) viré soudainement de son travail : confidences sur son licenciement

Avoir dépassé le cap du million de gains et de cadeaux dans "Les 12 coups de midi" est tombé à pic pour Bruno ! Et pour cause, le candidat s'est retrouvé sans emploi il y a quelques mois. Lors de son passage dans "Quotidien" mercredi 29 septembre, il a expliqué les raisons.

Le 25 septembre 2021, Bruno a battu un record historique dans les 12 coups de midi. Au bout de huit mois de participations dans le jeu de TF1, il est devenu le plus grand gagnant des jeux télévisés en France en dépassant le million de gains et de cadeaux, équivalant à la somme d'1002907 euros. Un record qu'il pourrait encore battre puisque Bruno est toujours à l'antenne chaque midi auprès de Jean-Luc Reichmann. Il faut dire que du temps libre, il en dispose. En effet, depuis le mois d'avril dernier, Bruno est sans emploi. Un licenciement qui a pour origine à la crise sanitaire. "Je m'en doutais. Il y a un plan social dans l'entreprise et une personne par pôle devait partir", avait-il expliqué sur le plateau des 12 coups de midi à l'époque. Ce mercredi 29 septembre, de passage dans Quotidien, Bruno est revenu sur le sujet, lui qui travaillait à Eurosport en tant que chargé d'étude à la régie publicité de la chaîne. "Il y a eu un PSE [un Plan de Sauvegarde de l'Emploi, ndlr] puisque Eurosport diffusait beaucoup de programmes en live. Moi je m'occupais de mettre des pubs dans les directs des programmes et notamment le ski alpin. Pendant la Covid, il n'y a pas trop eu d'évènements sportifs en direct, les recettes ont un tout petit peu baissé", a-t-il expliqué à Yann Barthès. Bruno ajoute que son départ n'a pas été une grande surprise à ses yeux, étant l'un "des derniers arrivés". Qui plus est, celui qui est toujours célibataire préfère voir le verre à moitié plein. "Finalement, l'émission est arrivée à point nommé. Ça a été limite positif parce que c'est vraiment très prenant psychologiquement et physiquement de faire une émission. Les tournages s'enchaînent à un rythme...", a-t-il souligné, bien heureux de ne pas avoir été contraint de travailler en parallèle. S'il est pour l'heure largement à l'abri du besoin, Bruno garde néanmoins la tête sur les épaules et compte bien se reconstruire une carrière. Pour Télé Loisirs, il confiait être suivi professionnellement "pour faire un bilan de compétences, rechercher des formations, des reconversions qui pourraient m'intéresser."

