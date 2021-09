Bruno (Les 12 coups de midi) bat un nouveau record : est-il enfin millionnaire ?

Ce samedi 25 septembre 2021 est à marquer d'une pierre blanche pour Bruno. Le candidat des 12 coups de midi, qui était déjà le plus grand joueur dans l'histoire mondiale des jeux télévisés avec un taux de victoires et de participations sans précédent, est désormais le plus grand gagnant des jeux télévisés en France. Car oui, après de longs mois de persévérance, il a enfin dépassé le million dans l'émission de Jean-Luc Reichmann, disposant désormais d'1 002 907 euros.

Mais Bruno est-il vraiment millionnaire ? Et bien, pas tout à fait. En effet, cette somme vertigineuse englobe en réalité ses gains mais aussi ses cadeaux remportés grâce à l'Étoile mystérieuse. "Je suis millionnaire en gains et en cadeaux", a-t-il nuancé auprès de Télé Loisirs après son nouveau coup de maître. Ainsi, seule Marie peut encore se vanter de le devancer en termes de gains strictement financiers, elle qui avait décroché le million d'euros en 2004 dans Qui veut gagner des millions ?. Mais peu importe pour Bruno qui a atteint tous ses objectifs. "Je n'ai plus aucun record à aller chercher. C'est cool", s'est-il réjouit.

Il faut dire que le jeune homme a déjà assez travaillé pour en arriver là, préférant désormais laisser leurs chances à d'autres challengers. "Ça fait huit mois que je travaille pour ça au quotidien. On se rapproche de ce record petit à petit, et du coup, j'ai du mal à m'en rendre compte. Peut-être que les sollicitations médiatiques me permettront de me rendre compte que ce que j'ai fait est historique. Mais je considère que les records sont faits pour être battus. J'espère que quelqu'un battra le mien : ce serait triste que personne n'y parvienne", a-t-il estimé.

S'il ne cherche plus à battre aucun record, Bruno n'en a toutefois pas fini avec Les 12 coups de midi et sera toujours à l'antenne jusqu'à une éventuelle défaite. Le candidat peut donc encore surprendre !