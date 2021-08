Bruno (Les 12 coups de midi) bat un record mondial ! Le Guinness Book sollicité

Présent sur nos écrans depuis le 21 janvier 2021 sur TF1, le grand Maître de Midi Bruno continue de faire parler de lui. Et pour cause, samedi 28 août, il a battu un grand record dans les 12 coups de midi mais aussi dans l'histoire mondiale des jeux télévisés en totalisant le plus grand nombre de victoires individuelles .

C'est après avoir brillé lors de sa 214e participation dans l'émission de Jean-Luc Reichmann que Bruno a réalisé cet exploit, passant ainsi devant Marie-Christine, jusqu'alors détentrice du titre de plus grande joueuse grâce à ses performances dans Tout le monde veut prendre sa place (France 2), ce qui lui avait permis de remporter 196 900 euros. Bruno est quant à lui bien loin devant avec ses gains, lesquels s'élèvent pour l'heure à 906 634 euros ! Le jeune homme pourrait très prochainement être officiellement reconnu. "On est en train de bosser ça avec le livre Guinness Book des records", a assuré Jean-Luc Reichmann.

Malgré tout, le candidat célibataire n'a pas encore battu tous les records. L'ex-Maître de Midi Éric le surpasse toujours avec la somme d'argent qu'il avait récolté entre 2019 et 2020, à savoir 921 316 euros. Ainsi, Bruno doit encore tenter de gagner un peu moins de 15 000 euros pour véritablement devenir le plus grand des champions. Sur sa lancée, le joueur peut même espérer atteindre le million, chose qui n'est jamais arrivée dans un jeu télévisé en France à l'exception de Qui veut gagner des million ? en 2004.

Cette distinction pour Bruno survient quelques jours après que des accusations de favoritisme ont pesé sur la production et lui-même. Selon des internautes, ses questions étaient plus simples que celles de son adversaire lors de sa 194e participation. Bruno avait été alors amené à réagir lors d'une interview pour Gala et il assurait faire fi des critiques. "Je refuse de me créer un compte Twitter parce que je n'ai pas envie de rentrer dans un cercle vicieux en regardant constamment ce que les gens peuvent dire de moi. Après, je pense qu'on ne s'en sort plus et ça peut nous atteindre", avait-il déclaré.