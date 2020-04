Marie-Christine, de retour à l'antenne, aurait voulu se "faire oublier"

C'est la plus grande championne de l'histoire du jeu Tout le monde veut prendre sa place. En 2018, Marie-Christine remportait pas moins de 196 900 euros de gains après 213 victoires dans l'émission de Nagui. Un véritable record pour la candidate qui avait racheté à plusieurs reprises sa place auprès de rivaux.

Ceux qui ont suivis sont parcours, ou au contraire, ceux qui ne la connaissent pas encore, peuvent la retrouver une nouvelle fois sur France 2 depuis le début de la semaine. Et oui, ses passages son actuellement en rediffusion. En raison de l'épidémie de coronavirus, la production de Tout le monde veut prendre sa place se retrouve à court d'épisodes inédits et a donc décidé de remettre sous le feu des projecteurs la plus grande championne. À cette occasion, Marie-Christine a été contactée par Le Parisien. Et contre toute attente, cette nouvelle n'est pas des plus réjouissantes pour la maman de jumeaux de 14 ans. "J'avais réussi à me faire oublier, et c'est reparti pour un tour", a-t-elle confié à nos confrères. L'ancienne contrôleuse de gestion a simplement reçu un coup de téléphone lui annonçant son retour à l'écran. Ce fut le choc. "J'ai été scotchée, j'aurais préféré qu'on ne me repasse pas. C'est un super souvenir, mais ça a été long pour en sortir... J'ai beaucoup souffert", explique-t-elle.

Et pour cause, tellement happée par le jeu et son rythme, mais aussi par Nagui et ses équipes, l'après s'est révélé compliqué pour celle qui aura répondu à 1295 questions. "Il y a, comme pour chaque champion, un soulagement de sortir de la lumière. Mais j'ai eu une sensation de vide, comme un deuil. Ne plus retrouver l'équipe du jeu avec laquelle j'avais tissé des liens m'a beaucoup manqué." En outre, sa notoriété lui a valu quelques désagréments au quotidien, qu'elle ne souhaiterait pas revivre aujourd'hui. "Des anonymes ont contacté sa famille, fouiné dans sa vie, lui ont envoyé des lettres haineuses et l'ont fait pleurer", nous apprend Le Parisien. "Ça laisse des traces. Ce jeu, vous y allez sans vous attendre à rien", réalise aujourd'hui Marie-Christine. Reste que ses deux enfants, eux, sont ravis de la revoir briller à l'écran.