Bruno (Les 12 Coups de midi) écoule ses très nombreux cadeaux : "J'en ai déjà vendu plusieurs..."

Depuis le 21 janvier 2021, Bruno est présent chaque midi sur TF1 dans Les 12 coups de midi. Une longévité impressionnante qui lui a permis de devenir le plus grand joueur dans l'histoire mondiale des jeux télévisés. Plus concrètement, Bruno a déjà à disposition 996 857 euros de gains, une somme vertigineuse qui englobe les nombreux et luxueux cadeaux qu'il a remportés grâce aux Etoiles Mystérieuses. Parmi eux se trouvent notamment pas moins de... neuf voitures flambant neuves ! Sauf que Bruno n'en a pas besoin d'autant.

Ainsi, il a tout bonnement décidé de revendre certains présents. "Je vais en donner à des amis, à ma famille ou à des associations. Quand aux voitures, je ne suis même pas sûr d'en garder une. J'en ai déjà vendu plusieurs à des connaissances", a-t-il révélé auprès de Télé Poche (édition du 20 septembre).

Quant à l'argent qu'il va véritablement toucher, Bruno a déjà tout prévu : "Je vais faire des investissements locatifs dans ma région. Acheter des appartements pour les louer. L'immobilier reste un bon placement et ça me rapportera quelques rentes mensuelles."

Si sa situation apparaît très confortable, le candidat et nouveau protégé de Jean-Luc Reichmann espère encore faire mieux, c'est à dire atteindre le million de gains. Chose qui n'est plus arrivée en France depuis 2004 dans le jeu Qui veut gagner des millions ?. "Je vois ce million qui se rapproche et je trouverais ça un peu dommage de perdre avant de l'avoir atteint... Je l'ai dans un coin de la tête !", a-t-il avoué. Encore un peu de patience...