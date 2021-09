Bruno (Les 12 Coups de midi) "à l'ancienne" en amour : ses préférences dévoilées

C'est LE grand champion des 12 Coups de midi. Ce mercredi 29 septembre 2021, Bruno en était à sa 246e participation. Et à la fin de l'émission, il possédait 1 009 957 euros de gains, lui permettant ainsi d'être sur la première marche du podium. Garçon a donc souhaité l'interviewer, l'occasion pour le charmant brun de 30 ans de se confier une fois de plus sur son homosexualité.

C'est bien connu, les candidats des 12 Coups de midi livrent des anecdotes personnelles lors de leur participation. Et, quand le sujet de l'amour a été évoqué, Bruno a confié ce qu'il recherchait chez un homme, révélant ainsi publiquement qu'il était homosexuel. "C'était naturel. (...) À aucun moment je ne me suis posé la question. Je n'ai rien anticipé", a-t-il expliqué. Ainsi, le Maître de midi a fait son coming-out médiatique, mais pas son coming-out auprès de ses proches. Ces derniers étaient déjà au courant de son homosexualité comme il l'a précisé.

Après avoir révélé son orientation sexuelle, Bruno a reçu de nombreux messages de soutien, une situation qu'il n'avait pas non plus anticipée. "Au départ, c'était uniquement pour moi. Je n'ai pas mesuré le potentiel du message quand j'ai reçu beaucoup de soutien. Je pense notamment à deux-grands-parents de jeunes LGBT qui ont été rassurés de découvrir qu'un homme comme moi, souriant, sympathique et bienveillant, était gay", a-t-il poursuivi.

Bruno a également reçu de nombreuses déclarations d'amour, comme certains de ses prédécesseurs qui cherchaient l'amour. Certains sont "positifs et très mignons". On peut par exemple le complimenter sur son physique et l'inviter à manger au restaurant ou boire un verre. D'autres "sont parfois cash mais rigolos et blagueurs". Mais attention, le candidat est plutôt du genre "à l'ancienne". "Je fréquente peu les réseaux sociaux et les applis de rencontres. Je suis le genre de personnes à attendre un flash, un coup de coeur, une personne qui saura capter mon attention. Pour l'instant ce n'est pas encore le cas (je n'ai pas le temps de m'en préoccuper), mais je ne ferme pas la porte pour autant", a-t-il conclu. Le message est passé !