Bruno (12 Coups de midi), vraiment millionnaire ? La réelle somme qu'il va toucher !

Depuis plus de dix mois, Bruno était LE Maître de midi. Mais mardi 5 octobre 2021, il a été éliminé des 12 Coups de midi. C'est le jeune Loris, étudiant en médecine de 20 ans, qui a réalisé l'exploit de le battre. Au total, depuis son arrivée dans le jeu le 20 janvier dernier, Bruno a cumulé 252 participations, décroché neuf Étoiles mystérieuses et 1 026 107 euros de gains et cadeaux. Une somme qu'il ne touchera donc pas en totalité en cash.

L'élimination de Bruno date de juillet dernier, mais elle n'est diffusée que mardi 5 octobre 2021. Et parmi le million gagné dans le célèbre jeu présenté par Jean-Luc Reichmann, une partie est en réalité en cadeaux. En effet, Bruno a remporté 325 807 euros de lots divers. Il touchera alors le reste, soit 700 300, euros en cash. Une bien jolie somme qui ne sera pas versée en un seul et même (gros) chèque. "Dès qu'on gagne une Étoile mystérieuse, on peut repartir avec les cadeaux immédiatement. C'est ce que j'avais fait avec la PlayStation 5 ou les autres consoles. Mes parents venais chercher le gros des cadeaux", explique-t-il à Télé Loisirs. Mais le versement de l'argent est échelonné. "En juillet, par exemple, j'ai touché mes gains du mois de mai. Ça permet de commencer à gérer et de faire des placements", déclare le candidat.

Rappelons qu'en septembre dernier, Bruno avait déjà évoqué les nombreux cadeaux gagnés, comme par exemple ces neuf voitures flambant neuves. "Je ne suis même pas sûr d'en garder une. J'en ai déjà vendu plusieurs à des connaissances", avait-il déclaré à Télé Poche. Quant au reste, il a déjà donné "à des amis, sa famille ou des associations". Enfin, concernant ses 700 300 euros en cash, il avait déjà sa petite idée : "Je vais faire des investissements locatifs dans ma région. Acheter des appartements pour les louer. L'immobilier reste un bon placement et ça me rapportera quelques rentes mensuelles." Un projet bien pensé, surtout que Bruno a été licencié de son travail !

Rappelons que cet ancien chargé d'étude à la régie publicité d'Eurosport a été viré en marge d'u Plan de Sauvegarde d'Emploi en pleine pandémie de Covid-19. "Une personne par pôle devait partir (...). Moi, je m'occupais de mettre des pubs dans les directs des programmes et notamment le ski alpin. Pendant la Covid, il n'y a pas trop eu d'événements sportifs en direct, les recettes ont un tout petit peu baissé", avait-il expliqué sur le plateau de Quotidien en septembre dernier.