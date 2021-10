Bruno éliminé des 12 Coups de midi : défaite surprise après 252 participations et 1 026107 euros de gains

Grand rebondissement dans Les 12 coups de midi ! Ce mardi 5 octobre 2021, après 252 participations depuis le mois de janvier, Bruno vient d'être éliminé du jeu ! Le candidat qui avait réussi à battre tous les records, devenant même le plus grand gagnant d'un jeu télévisé en France en passant le cap du million de gains a été battu par Loris, âgé de 20 ans, lors de l'épreuve du "Coup Fatal". Bruno quitte tout de même cette folle aventure avec 1 026107 euros de cadeaux et de gains.

Bon perdant, le jeune homme qui est actuellement sans emploi ne regrette en rien son élimination. "C'était ultra-serré. J'ai donné ma bonne réponse juste après le gong. Je pars comme ça. Je trouve que c'est la meilleure manière de perdre. (...) Sur cette manche-là, je suis tombé sur plus fort que moi. Je n'aurais pas pu mieux faire. On a répondu tous les deux quasiment à toutes les questions. Il a été plus rapide. Je préfère partir ainsi que sur une étourderie. Je ne peux pas m'en vouloir. Je suis content de ma sortie", a-t-il confié pour Télé Loisirs.

Bruno est d'autant plus en paix avec sa sortie qu'il laisse sa place à Loris, un jeune homme prometteur qui est étudiant en médecine et qui a été très ému par sa victoire tout comme sa famille. "Quand Loris a gagné, j'ai vu sa mère pleurer, en visio. De mon côté, avec mes intervenants, c'était devenu une routine. Nous n'avions plus ce côté émotion. Je me suis rappelé que c'était également le but de l'émission. (...) Le fait que ça se finisse comme ça m'aide à digérer mon départ", a assuré le candidat célibataire.

Bruno a d'ailleurs eu le temps de se remettre de sa défaite puisque celle-ci est en réalité survenue il y a plusieurs mois. "Mon élimination a eu lieu en juillet, et elle n'est diffusée qu'en octobre. J'ai donc eu trois mois pour préparer mon entourage", a-t-il précisé à nos confrères, lui qui appréhendait sa diffusion au moment de l'interview. "Je vais regarder et sans doute pleurer à nouveau. C'est comme quand une relation se termine : il faut se dire qu'on a vécu de super moments et se concentrer sur le positif", a-t-il relativisé.