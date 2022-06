Jean-Luc Reichmann et sa femme Nathalie se lâchent dans une baignoire !

Un bon bain à l'ancienne pour clôturer le fameux road trip

On aperçoit sur cette photo le couple très complice allongé dans une baignoire vintage en train de s'embrasser. Jean-Luc Reichmann, chapeau de cowboy sur la tête, tient une bouteille de Jack Daniel's dans la main tandis que sa femme Nathalie porte un bas nylon, se couvre d'un foulard blanc de plumes et tient un flingue dans la main. Un faux bien sûr ! Un cliché très 70's qui a séduit les abonnés de l'animateur de TF1 sur Instagram. "Sublime photo", "Merci pour tout, de nous avoir permis de rêver avec vous. Bon retour chez nous et bravo Nathalie, il fallait le faire. Bravo à vous deux", peut-on lire dans les commentaires.

En couple depuis plus de vingt ans, Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre sont aussi les parents d'une famille recomposée de six enfants. Ce qui est sûr, c'est que leurs parents ont l'air de s'aimer plus que tout !