Jean-Luc Reichmann en road-trip aux États-Unis : il croise le sosie de Cyril Hanouna, vidéo troublante

Voilà plusieurs jours que Jean-Luc Reichmann a mis le cap sur les États-Unis avec sa compagne Nathalie Lecoultre pour réaliser un road-trip à moto. L'animateur des 12 coups de midi s'est en effet lancé le défi de parcourir l'ouest américain. Et il est d'ores et déjà passé par la fameuse route 66 pour profiter des paysages exceptionnels du Grand Canyon. Forcément, les journées sont éreintantes sur son véhicule à deux roues comme il l'a confié sur sa page Instagram, où il documente son voyage. "9h45 de moto en 2 jours !", a-t-il par exemple indiqué sous une série de photos. Alors, c'est une pause bien méritée que Jean-Luc et Nathalie s'octroient actuellement à Las Vegas. Au programme : bons restaurants, concert et surtout farniente au bord de la piscine.

Et justement, en voulant faire bronzette, Jean-Luc Reichmann a fait une rencontre étonnante. Comme en témoigne sa vidéo postée sur Twitter, le papa à la tête d'une famille recomposée de six enfants a en effet croisé le chemin... du sosie de Cyril Hanouna ! "Mes p'tites beautés, Cyril Hanouna est aux USA", a-t-il lâché avant de filmer cet américain à la même coupe de cheveux et doté d'une barbe similaire à l'animateur de Touche pas à mon poste. Sans bien comprendre ce qu'il se passait, l'homme a accepté de répéter en français les mots devenus cultes de Cyril Hanouna, à savoir "mes p'tites beautés".