Jean-Luc Reichmann : Son épouse Nathalie Lecoultre gâtée par leurs enfants !

J'ai dû chercher sur Internet pour découvrir son parcours

Papa de six enfants issus d'une famille recomposée, Jean-Luc Reichmann partage la vie de Nathalie Lecoultre depuis plus de vingt ans. Les tourtereaux se sont rencontrés sur un plateau de tournage. Réalisatrice, directrice artistique et styliste, Nathalie Lecoultre n'avait aucune idée de l'identité de cet homme, si grand, si mystérieux, quand elle l'a croisé pour la première fois, puisqu'elle rentrait tout juste des Etats-Unis. "C'est vrai, admettait-elle dans les colonnes du magazine Gala. J'ai dû chercher sur Internet pour découvrir son parcours !"

Pour la séduire, il a fallu que Jean-Luc Reichmann se frotte à un monstre du cinéma. Quand il a appris que le présentateur fricotait avec Nathalie Lecoultre, Alain Delon est effectivement intervenu. L'acteur travaillait alors dans une pièce de théâtre, pour laquelle elle était styliste. "Il me regarde comme ça et me dit 'Je te préviens, s'il se passe quoi que ce soit, je serai là', racontait-il récemment sur le plateau de l'émission C à Vous. C'est Alain Delon qui parle, je vous promets que c'est vrai ! J'ai été tourné après avec sa fille Anouchka sur scène, je n'en menais pas large".