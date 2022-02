Jean-Luc Reichmann en couple avec Nathalie : la mise en garde intimidante d'Alain Delon à leurs débuts

Jean-Luc Reichmann a évoqué sa relation avec Nathalie sur le plateau de C à Vous ce mercredi 16 février. L'animateur des Douze coups de midi ne fait pas que vivre d'amour et d'eau fraîche avec sa chérie puisque le couple travaille aussi main dans la main. Elle a d'ailleurs réalisé des épisodes de la prochaine saison de Léo Mattéï, série policière dont il est la tête d'affiche.

Face à Anne-Elisabeth Lemoine, Pierre Lescure et Mohamed Bouhafsi, Jean-Luc Reichmann est revenu sur les circonstances de leur rencontre et la mise en garde impressionnante qu'il a eue de la part d'Alain Delon. A l'époque, Nathalie Lecoultre s'occupe du stylisme des personnages de la pièce de théâtre dont la légende du cinéma est la star. Sa pause déjeuner, c'est avec Jean-Luc Reichmann qu'elle décide de la passer, non loin du théâtre. Sauf que ce repas en amoureux a été perturbé par un grand imprévu : "D'un seul coup, Alain Delon appelle. Nathalie me dit 'Attends, il faut que je réponde'. C'était Alain Delon ! Il lui dit 't'es où ? J'arrive'".

Jean-Luc Reichmann espérait sans doute que ce ne soit qu'une blague sur le moment, mais Alain Delon s'est bel et bien joint à eux pour terminer leur repas. Ce qui se présentait alors comme un rendez-vous galant des plus plaisants pour Jean-Luc Reichmann s'est transformé en léger cauchemar pour l'animateur de TF1. Pour mimer cet instant hors du temps, il s'est installé sur une chaise entre Pierre Lescure et Mohamed Bouhafsi et a reproduit la scène : "Il me regarde comme ça et me dit 'Je te préviens, s'il se passe quoi que ce soit, je serai là'. C'est Alain Delon qui parle, je vous promets que c'est vrai ! J'ai été tourné après avec sa fille Anouchka sur scène, je n'en menais pas large".

Force est de constater que le coup de pression d'Alain Delon sur Jean-Luc Reichmann a porté ses fruits. La star des Douze coups de midi et Nathalie Lecoultre forment un couple depuis de longues années et sont à la tête d'une jolie famille recomposée. Avec toute l'admiration que Jean-Luc Reichmann porte à la réalisatrice, l'histoire n'est pas près de se terminer : "Je vais vous dire un truc, parce qu'elle n'écoute pas, mais je suis très très fier d'elle". Si Nathalie n'a pas entendu cette jolie déclaration, nul doute qu'Alain Delon s'en est chargé pour elle...