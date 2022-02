"Ils peuvent venir accompagnés, mais...." : Jean-Luc Reichmann cash sur la vie amoureuse de ses enfants

Avec sa belle Nathalie Lecoultre, Jean-Luc Reichmann est à la tête d'une famille recomposée de six enfants, âgés de 13 à 30 ans. Deux ont pris leur envol tandis que les quatre autres vivent encore à la maison. Certains, "en âge de partir", n'arrivent pas à sauter le pas. En interview pour le magazine Gala, le couple explique pourquoi et fait quelques confidences sur cette vie de famille et notamment sur les relations avec les amoureux et amoureuses de leurs enfants.

La star du petit écran estime être "un papa à l'ancienne". "On dit 'bonjour', on dit 'merci'. Et je suis très attentif à leurs notes. Je suis connecté au site de l'école toute la journée, confie-t-il. Quand mon ado arrive de l'école avec sa capuche sur la tête, je n'hésite pas à remettre les pendules à l'heure : un peu d'élégance, un peu de respect ! Après, je suis également un papa cool, un papa poule..."

Et ce, même avec les compagnons de sa progéniture : "Nos enfants savent que nous sommes exigeants, mais ils peuvent venir à la maison accompagnés si leurs amis sont respectueux de nos valeurs. Chez nous, ce n'est pas un défilé permanent et ils doivent mûrement réfléchir avant de nous présenter quelqu'un. Nos enfants le savent et approuvent notre façon de voir les choses. Nous aimons les personnes bienveillantes, éduquées, civiques. Je ne veux pas faire 'le vieux con', mais nous essayons d'avoir cette intelligence humaine et sentimentale pour les accompagner le mieux possible." Un bon point pour la belle Rosalie Reichmann, en couple avec le beau Valentin.

Une bienveillance qui soude encore plus la famille. Et c'est aussi l'une des raisons qui fait que les enfants de Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre ont bien du mal à quitter le foyer. "Nos enfants sont très proches de nous, ils nous disent tout. Je pense que nous ne perdrons jamais cette complicité. Pour le moment, certains en âge de partir n'arrivent pas à sauter le pas. Et quand nous passons trois mois à Marseille pour le tournage de Léo Matteï, ils nous rejoignent le week-end, heureux de nous retrouver. Ne serait-ce que pour mes bons petits plats, s'amuse la jolie brune. Honnêtement, je suis contente, car à leur âge, on voit certains ados rester dans leur coin et ne plus apprécier le repas en famille. Les nôtres, ils adorent ça."

