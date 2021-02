Rosalie Reichmann en couple : photo avec son séduisant Valentin, Jean-Luc Reichmann valide

Le 14 février est une date particulière pour Rosalie Reichmann. Comme tous les amoureux, la jeune femme de 24 ans a fêté la Saint-Valentin ce jour-là avec son compagnon qui se prénomme... Valentin. Double fête pour son cher et tendre donc.

La fille de Jean-Luc Reichmann est très active sur Instagram. Régulièrement, ses 9 779 abonnés peuvent découvrir ses looks tous plus stylés les uns que les autres. Il faut dire que Rosalie s'y connaît en mode. Depuis décembre 2020, elle occupe le poste d'assistante relations publiques et relations presse pour la célèbre marque Zadig & Voltaire.

Mais Rosalie Reichmann se plaît également à poster quelques photos de son compagnon. Car oui, la jeune femme n'est pas un coeur à prendre. Depuis près de deux ans, elle file le parfait amour avec un certain Valentin Silly. De temps en temps, elle partage des clichés en sa compagnie. Comme le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2021. C'est une photo du couple dans une chambre que les internautes ont pu découvrir. Lui est assis au bord et regarde l'objectif en souriant. Elle est derrière lui, lève une main et affiche la même mine réjouie. "C'est mon amour", a-t-elle écrit en anglais en guise de légende. Une publication qui a enchanté ses abonnés.