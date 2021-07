Jean-Luc Reichmann, Nathalie et leurs six enfants : "bamboche pour tous", pour leurs vacances en Corse

Bientôt le départ (en vacances) pour la star de TF1... Avant de s'envoler pour une contrée ensoleillée, Jean-Luc Reichmann sera en prime le samedi 10 juillet pour Les 12 Coups : Le combat des Maîtres. A cette occasion, il a accordé une interview à Télé Poche. Il y fait des confidences sur son programme estival.

Jean-Luc Reichmann et sa compagne Nathalie Lecoultre sont à la tête d'une très grande famille recomposée : six enfants âgés de 10 à 30 ans. Et depuis dix-sept ans, le clan se retrouve au même endroit pour buller comme il se doit. Direction donc la maison familiale de Coti-Chiavari en Corse et "cela fait dix-sept ans que ça dure". "Nous sommes super heureux en famille là-bas. Et je m'y régale au quotidien. Je m'y ressource", explique la star de 60 ans.

Pas question pour le père de famille de trop se dépenser ou de partir s'enfoncer dans le maquis. Jean-Luc Reichmann est plutôt du genre casanier : "Je peux rester des jours complets à ne rien faire et à m'occuper de mon jardin et de ma maison. Ma famille aime faire un peu de bateau, aller sur plage. Je n'y vais pas tellement." Vacances, cela rime donc avec farniente pour le présentateur qui conclut concernant ses vacances à venir : "Lorsqu'ils sont là-bas, moi, je prépare une bonne salade de tomates du jardin pour le déjeuner. Et puis le soir, c'est un peu la bamboche pour tout le monde."

Concernant le départ de Nagui qui, après près de quinze ans à la présentation de Tout le monde veut prendre sa place a décidé de ne plus renouveler son contrat pour la saison prochaine, Jean-Luc Reichmann se dit "triste" : "Nagui est un compagnon de route depuis trente ans. Lui et moi, c'était Prost-Senna, Nadal-Federer. Je suis triste qu'il ne soit plus en face." Il devra donc à présent affronter Laurence Boccolini. Mais avant, place aux vacances !