Jean-Luc Reichmann en couple depuis plus de 20 ans avec Nathalie : pourquoi ne sont-ils pas mariés ?

Jean-Luc Reichmann continue de mener sa carrière tambour battant. À la barre de l'émission Les 12 Coups de Midi tous les midis depuis plus de dix ans, il est également une figure bien connue des programmes du soir de TF1, dans le rôle du commandant Léo Matteï, qu'il joue depuis 2013. Intégré dans la brigade des mineurs, il tente de porter secours à des enfants en danger. Un rôle taillé sur mesure pour ce père de six enfants d'une famille recomposée.

La carrière professionnelle de l'animateur de 60 ans est connue de tous, mais l'on en sait moins sur sa vie privée. En couple depuis plus de vingt ans avec Nathalie Lecoultre, il n'a pourtant jamais souhaité passer la bague au doigt de sa chère et tendre. Dans une interview accordée à Gala en mars 2020, ce dernier résumait assez simplement son état d'esprit : "Je me sens plus libre et heureux comme ça".

Le bonheur est dans la liberté donc pour Jean-Luc Reichmann qui assure que cela ne remet en aucun cas en cause l'amour qu'il porte à sa femme. "Ça ne veut pas dire que je ne respecte pas mon couple, au contraire", assurait-il avant d'ajouter pour résumer son amour : "Avec Nathalie, nous sommes complémentaires".

Celle qui est styliste de formation, ne savait pas qui était Jean-Luc Reichmann au moment de leur rencontre, il y a maintenant plus de vingt ans et c'est elle qui lui a permis d'évoluer. "Elle a un oeil que je n'ai pas. (...) Nathalie m'a relooké", dévoilait l'animateur.

C'est d'ailleurs avec sa femme qu'il a eu l'idée de la série Léo Matteï, Brigade des mineurs. "Cette série, nous l'avons créée ensemble pour faire passer certains messages. Nathalie s'occupe de toute la direction artistique : de la base de l'écriture jusqu'aux décors, en passant par le casting et le stylisme. Nous sommes un vrai binôme", déclarait-il en 2019 à Télé Star. Une relation amoureuse qui est aussi devenue professionnelle. C'est peut-être ça finalement, le secret d'un couple qui dure !

Retrouvez Jean-Luc Reichmann dans Léo Matteï, Brigade des mineurs, ce jeudi 8 avril 2021 à 21h05 sur TF1.