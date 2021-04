Jean-Luc Reichmann, ses enfants amoureux : "Ils ne m'ont pas présenté n'importe qui !"

Les enfants, il les fait rire à l'écran depuis des années. Nos chères têtes blondes sont la priorité absolue de Jean-Luc Reichmann, qui en dehors des émissions qu'il présente à la télévision - dont Les 12 coups de midi -, représente la brigade des mineurs et la protection des plus jeunes en portant la série Léo Mattéi. À la maison, l'animateur-acteur est aussi à la tête d'un sacré clan. En couple avec Nathalie Lecoultre, qu'il n'a jamais souhaité épousé, il élève une jolie famille recomposée de six enfants.

On en sait très peu de la vie privée de Jean-Luc Reichmann. Dernièrement, pourtant, le présentateur a décidé de s'afficher, en ligne, avec la petite dernière. "On peut passer une heure par jour sur les réseaux sociaux, après c'est bon, ça tourne en boucle. C'est la plus jeune de mes filles qui m'a fait découvrir TikTok, explique-t-il dans les colonnes du magazine Voici. Je trouve ça vachement intéressant pour garder du lien social dans le contexte actuel." Forcément, le temps passe et les problématiques d'un papa évoluent. Aujourd'hui, il surveille comme il le peut les histoires de coeur de ses enfants - un comble pour l'ancien pilier des Z'amours !

On dit toujours la vérité même si ça fait très très mal

Il semblerait, effectivement, que certains membres de la tribu de Jean-Luc Reichmann soient devenus des adultes, indépendants... parfois amoureux. Et qu'ils aient fait les présentations aux parents, cette étape primordiale à réfléchir bien en amont. "Me connaissant, ils ont fait ça avec parcimonie et ne m'ont pas présenté n'importe qui, raconte-t-il toutefois. On a une relation basée sur la confiance et une devise : 'On dit toujours la vérité même si ça fait très très mal.' On a le droit de faire des bêtises, ça fait partie de la vie, mais on dit la vérité."

Quatre des six enfants de Nathalie Lecoultre et Jean-Luc Reichmann vivent encore à la maison, d'autant plus que la vie est devenue compliquée depuis toutes ces histoires de confinements, de Covid-19 et de couvre-feu. "Deux sont, j'allais dire, tirés d'affaire, s'amuse leur père. Mais on n'est jamais vraiment tiré d'affaire... Le but, c'est qu'ils arrivent à tenir debout tout seuls. On les met juste sur le chemin..."

