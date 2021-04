Jean-Luc Reichmann souffre de la Covid-19 à cause d'un de ses enfants : "C'est une catastrophe !"

En pleine pandémie de Covid-19, une troisième vague prend en otage le monde. Parmi les 80 000 nouveaux cas de coronavirus détectés ce week-end, on compte un célèbre animateur télé. En effet, Jean-Luc Reichmann n'a pas été épargné ! C'est au micro de RFM qu'il annonce la nouvelle, dimanche 4 avril 2021.

La star des 12 Coups de midi sur TF1 était l'invitée de Pascal Nègre, qui reçoit chaque samedi et dimanche une personnalité pour une interview de choc. Cette fois, c'est chacun chez soi que cela s'est déroulé. "En fait, Jean-Luc Reichmann n'est pas en studio, il est chez lui et moi je suis chez moi d'ailleurs", lance l'ex vice-président du label musical Universal Music. Et d'en expliquer la raison : "En fait Jean-Luc... Tu as la Covid actuellement !"

Une information confirmée par son interlocuteur. "Yes, a-t-il avoué avant de donner de ses nouvelles. Alors c'est une grosse catastrophe mais il faut faire avec et prendre un maximum de précautions et de sécurité. C'est vrai que c'est venu des enfants certainement mais voilà. Et c'est vrai que ça ratatine complètement !" Mais bien qu'il souffre de la Covid-19, Jean-Luc Reichmann, confiné à la maison depuis déjà une semaine à cause de la maladie, a tenu à honorer ce rendez-vous radio avec Pascal Nègre. "Histoire de fou, mais je tenais à être là avec toi, c'est avec grand plaisir", lance-t-il.

Rappelons que Jean-Luc Reichmann est l'heureux papa de six enfants, âgés de 9 à 29 ans. D'après ce qu'il semble indiquer, ce serait l'un des plus jeunes qui aurait dans un premier temps contracté la Covid-19 avant de lui filer ce virus. L'animateur de 60 ans vit avec sa chère et tendre Nathalie Lecoultre, peut-être elle aussi touchée par la maladie...

Mais alors que l'acteur est touché, quid de ses programmes ? Aucune information officielle n'a été donnée concernant Les 12 Coups de midi, mais TF1 interrompra sans aucun doute les tournages du jeu. Les téléspectateurs visionnent depuis plusieurs jours des émissions déjà enregistrées. Aussi, dès jeudi 8 avril 2021, Jean-Luc Reichmann se glissera dans la peau de Léo Mattei dans la série du même nom, dont les épisodes sont déjà dans la boîte. En espérant qu'il se rétablisse rapidement et puisse reprendre les chemins des studios...