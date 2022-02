Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre pas mariés : le présentateur dévoile la raison

Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre forment un couple discret. Mais les tourtereaux ont accepté d'accorder une interview au magazine Gala, pour le retour de leur série Léo Mattei sur TF1, le 17 février 2022. Ils se sont confiés comme rarement, l'occasion d'apprendre notamment pour quelle raison ils ne sont pas mariés.

"On ne veut plus s'en rappeler pour ne pas voir le temps qui passe. D'ailleurs, on ne fête jamais nos anniversaires", a tout d'abord confié le présentateur des 12 Coups de midi quand on lui a demandé depuis combien de temps il filait le parfait amour avec Nathalie Lecoultre. C'est lors d'un tournage que Jean-Luc Reichmann et elle se sont rencontrés. Et la femme de 52 ans ne savait absolument pas qui il était, car elle travaillait en tant que styliste aux Etats-Unis. Elle a dû se rendre sur Internet pour découvrir son parcours.

C'est donc sans préjugé que Nathalie Lecoultre a fait la connaissance de Jean-Luc Reichmann et entre eux, cela a été une évidence. "Avec Jean-Luc on ne s'ennuie pas, on partage les mêmes valeurs, on rit beaucoup, on se complète. On est un couple normal, simple. Nous ne sommes ni des donneurs de leçons, ni blingbling.", a-t-elle précisé.

Ensemble, Jean-Luc Reichmann et sa chère et tendre forment une belle famille recomposée d'enfants âgés de 13 à 30 ans. Et à priori, leurs merveilles ne les verront jamais se dire "oui". Le présentateur et Nathalie Lecoultre ne sont en effet pas mariés. Et si l'on en croit les déclarations de l'homme de 61 ans, ils ne passeront jamais le cap. "Je me sens plus libre et heureux comme ça. Cela ne veut pas dire que je ne respecte pas notre couple. Bien au contraire, c'est d'ailleurs notre choix à tous les deux. Nous préférons jouir de l'instant présent. N'y voyez rien de bizarre, c'est ainsi que nous nous aimons. (...) Nous sommes très complices, très complémentaires. (...) Dans un rapport de respect et d'élégance", a-t-il conclu.

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Gala du 10 février 2022.