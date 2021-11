Jean-Luc Reichmann en fête : rare photo avec ses enfants, sa fille est son portrait craché !

En plus des belles photos avec ses enfants, Jean-Luc Reichmann peut compter sur les attentions de ses collègues. En effet, toujours sur Instagram, il partage la photo d'un superbe gâteau d'anniversaire et remercie l'équipe de la série Léo Matteï, dans laquelle il incarne le personnage principal du même nom. Aussi, l'amoureux de Nathalie Lecoultre, avec qui il forme une famille recomposée avec six enfants âgés de 9 à 30 ans, a eu droit à un joli bouquet de fleurs de la part de sa mère. "Merci maman pour ce très joli bouquet d'anniversaire. Je t'aime tellement. Et un très grand merci à tous pour TOUS vos très gentils messages. Je vous aime. Et surtout, MERCI LA VIE", écrit-il.