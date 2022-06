Jean-Luc Reichmann en road-trip avec Nathalie : main aux fesses et petit bisous, le couple se lâche

C'est les vacances avant l'heure pour Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre. Le couple s'offre en effet actuellement un break qui promet d'être inoubliable aux Etats-Unis. L'animateur de TF1 a choisi cette destination afin de découvrir l'ouest américain à travers un road-trip à moto. D'après ses premières vidéos et photos postées sur Instagram, les amoureux sont d'ores et déjà passés par la fameuse route 66 et le Grand Canyon, où ils ont profité de paysages exceptionnels. Mais après "9h45 de moto en 2 jours", une petite pause s'imposait. C'est donc dans le parc national de la Vallée de la mort qu'ils se sont arrêtés pour quelques nuits et où ils ont croisé le chemin du sosie de Cyril Hanouna. Leurs batteries rechargées, Jean-Luc Reichmann et sa belle Nathalie pouvaient ensuite repartir de plus belle.

Ils se trouvent désormais au lac Tahoe situé à 1 897 mètres d'altitude. Alors forcément, la température a bien changé. "Au secours, on a perdu 45 °C !!! Cataclysme climatique", a indiqué le présentateur des 12 coups de midi. Il a néanmoins trouvé le moyen de se réchauffer, dans les bras de Nathalie. En effet, Jean-Luc Reichmann et elle apparaissent très proches l'un de l'autre sur une photo, prêts à échanger un baiser, et visiblement toujours aussi fous l'un de l'autre. Et pour cause, le papa à la tête d'une famille recomposée n'hésite pas à agripper les fesses de sa compagne. La photo a emballé les internautes, nombreux à avoir glissé des commentaires. "Vous êtes magnifiques", peut-on lire en masse.