12 Coups de midi : Zette se dévoile en photo, "quelle grâce, quelle élégance" !

Jean-Luc Reichmann connait un succès fou dans Les 12 Coups de midi, sur TF1. Ces belles audiences, la chaîne les doit à l'animateur star, mais pas que. Les talentueux candidats n'y sont pas pour rien... tout comme Zette, voix off depuis 2014 qui a su fédérer le public. Toutefois, les téléspectateurs ne connaissent que le doux son de sa voix. Dimanche 25 juillet 2021, à l'antenne du jeu, Jean-Luc Reichmann présente la charmante Zette aux curieux !

C'est en fin d'émission que la scène s'est déroulée. Alors que l'animateur de 60 ans remerciait les téléspectateurs pour leur fidélité, il a tenu à adresser quelques mots à celle qui l'accompagne depuis de nombreuses années maintenant. "Merci à ma Zette que j'aime. On a pris une photo tous les deux. C'est pour toi mon Isa d'amour. Mesdames et messieurs, c'est Zette, la voici ! Quelle grâce, quelle élégance !", lance Jean-Luc Reichmann tandis qu'une photo de lui et sa camarade, Isabelle Benhadj de son vrai nom, est diffusée à l'écran.

Zette apparaît de dos. Elle pose sa main gauche sur l'épaule de l'animateur et brandit l'autre. Si son visage reste un mystère, la célèbre voix off dévoile une jolie chevelure brune relevée. Cette jolie complicité entre Zette et Jean-Luc Reichmann vient aussi du fait que le duo se connait depuis de longues années. "On est très proches. On a commencé la radio ensemble. Zette est l'une des premières personnes que j'ai rencontrées à Fun Radio Paris alors qu'elle était animatrice là-bas. C'était en 1987. On est amis depuis 32 ans !", avait confié l'animateur en décembre 2019 lors d'une interview accordée à nos confrères de Femme Actuelle.

En plus des 12 Coups de midi, Zette a déjà officié comme voix off du Juste Prix avec Philippe Risoli. "Là, avec Jean-Luc Reichmann, c'est différent ! Dès le départ, il m'a donné la latitude pour délirer et pour jouer mon rôle 'd'ambianceuse', quitte à en faire trop d'ailleurs, sinon ce serait moins drôle ! Au départ, j'étais intimidée, mais il m'a incitée à être naturelle et bien que ce soit épuisant puisqu'on enregistre cinq émissions par jour, je trouve ça très fun de lui donner la réplique !", avait-elle déclaré à Sonacom en août 2018.