Rémy Julienne dans le coma : le célèbre cascadeur du cinéma "dans un état sérieux"

Il a affronté les situations les plus dangereuses en tant que cascadeur hors-pair du cinéma français et international mais aujourd'hui, Rémy Julienne est obligé de s'incliner face à un fléau qui n'épargne personne. L'homme de 90 ans est touché par le coronavirus et son état de santé est jugé délicat par son entourage. C'est l'un de ses amis qui a annoncé la tristesse nouvelle.

Jean-Pierre Door, député LR du Loiret, cardiologue et ami proche de Rémy Julienne a publié un message sur sa page Facebook le 11 janvier 2021 pour faire savoir que Rémy Julienne se trouve dans le coma depuis plus d'une semaine. "Au moment où Rémi Julienne lutte contre le Covid 19, j'ai le souvenir de cette journée où l'inauguration de la place de Cepoy qui porte son nom avait réuni des personnalités du cinéma", écrit Jean-Pierre Door en légende d'une photo sur laquelle apparaissent Jean-Paul Belmondo, Rémy Julienne ou encore Charles Gérard, décédé en septembre 2019.