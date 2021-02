Jean-Paul Belmondo privé de sa fille Florence : "Je te déteste Covid"

Florence Belmondo est d'humeur nostalgique... Le 1er février 2021, la fille de Jean-Paul Belmondo et Elodie Constant s'est saisie de son compte Instagram pour partager une photo souvenir. Privée de ses parents à cause de la crise sanitaire, la Française de 61 ans (installée aux Etats-Unis depuis de nombreuses années) est visiblement partagée entre la tristesse et la colère.

"Vous me manquez tous les deux, je vous aime, je te déteste Covid", Florence Belmondo a-t-elle écrit sur le réseau social. Pour accompagner son message franco-anglais, la sexagénaire a relayé une photo de son enfance. Un cliché en noir et blanc sur lequel elle apparaît, sur les épaules de son célèbre papa, au côté de sa mère Elodie. Manifestement plongée dans les albums de famille, Florence Belmondo a partagé dans la foulée une seconde photo prise quelques années plus tard...