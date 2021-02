Jean-Paul Belmondo amoureux : l'acteur à nouveau en couple avec son ex, Barbara Gandolfi

Retour de flamme pour Le Magnifique. Selon les informations du magazine France Dimanche, Jean-Paul Belmondo aurait renoué, non plus avec Carlos Sotto Mayor, mais avec son ex Barbara Gandolfi. Le comédien vivait de sombres heures de solitude jusqu'à ce qu'une bouffée d'air frais ne souffle à nouveau sur sa vie. Encore en convalescence d'une chute terrible, vécue en septembre 2019, isolé à cause de cette pandémie de Covid-19 qui ne termine jamais, il aurait passé de délicieux moments avec sa douce, loin de la France, pour clôturer l'année maudite.

Le contact se serait renoué progressivement. Barbara Gandolfi aurait pris des nouvelles de Jean-Paul Belmondo par le biais de certains proches, avant de lui rendre visite, en personne, à son domicile parisien en décembre 2020. Et puisque l'étincelle ne s'est jamais éteinte, elle l'aurait invité en Belgique - son pays d'origine - pour un séjour à Knokke-le-Zoute, et aurait poursuivi l'aventure avec lui à Dubaï, où elle vit une partie de l'année. Le comédien aurait donc célébré Noël loin des siens, aux Emirats Arabes Unis.

Ce pourrait être mon choix et mon droit de vivre avec une femme malhonnête

Jean-Paul Belmondo fêtera ses 88 ans le 9 avril prochain. Mais l'amour n'a pas d'âge. L'acteur avait rencontré Barbara Gandolfi sur la terrasse d'un restaurant d'Antibes un soir d'été 2008. Le coup de foudre fut immédiat. Pour la famille de Bebel, l'évidence fut moins... évidente. La jeune femme, de quarante-deux ans sa cadette, aurait eu besoin d'un gros coup de pouce financier. Ce qui avait fini par lui attirer des problèmes avec la justice, puisqu'elle a été jugée, quatre ans après leur rupture de 2012, pour l'avoir escroqué de 200 000€ - elle avait été acquittée après avoir fait appel.

"Ce pourrait être mon choix et mon droit de vivre avec une femme malhonnête, cela ne regarderait que moi et ne concernerait que ma responsabilité", expliquait Jean-Paul Belmondo à Paris Match. Toujours est-il que malgré ces déboires, ni l'un ni l'autre ne conserve de rancoeurs du passé. "Lorsqu'elle l'aurait ramené à Paris, après une semaine idyllique, ni l'un ni l'autre n'auraient eu envie de se quitter", précise le journaliste de France Dimanche. Attendons d'en savoir plus à propos des retrouvailles...