Luana Belmondo grand-mère gaga : rare et tendre photo avec son petit-fils Vahé, son mari Paul attendri

Tu as changé nos vies

Mais la personne qui semblait tout particulièrement émue par cette image, c'est bien entendu son mari Paul, qui s'est empressé de partager deux emojis en forme de coeur rouge dans la barre de commentaires. "Un p'tit bebel et un !", a réagi de son côté l'humoriste Stéphane Guillon, faisant ainsi référence au surnom donné à Jean-Paul Belmondo, la véritable star de la famille, qui est malheureusement décédé en septembre 2021 à son domicile parisien. A noter que la célèbre chanteuse Liane Foly a également partagé son ressenti face à cette adorable photo, écrivant alors "So cute", ce qui pourrait se traduire par "Trop mignon'.

Pour rappel, Alessandro Belmondo - le fils de Paul et Luana Belmondo - accueillait le petit Vahé en avril dernier, avec sa compagne Méliné Ristiguian. "Ce 10/04/2022 tu as changé nos vies à tout jamais, à nous de rendre la tienne la plus belle possible... et dans une famille arméno-italienne comme la nôtre crois- moi tu es bien tombé! Prépare-toi à être inondé d'amour !", écrivaient les jeunes parents sur Instagram au lendemain de la naissance du nouveau-né. Une nouvelle arrivée qui avait ravi tout le clan Belmondo, à commencer d'ailleurs par Luana Belmondo, qui s'est immédiatement entendue avec son petit-fils.