Luana Belmondo : Photo avec son petit-fils, elle remercie sa belle-fille pour ce bonheur

Elle en est complètement folle ! Luana Belmondo est folle de son petit-fils. Elle en a fait une nouvelle fois la démonstration sur son compte Instagram en publiant une adorable. A 51 ans, la compagne de Paul Belmondo découvre une nouvelle aventure.

"Quand je suis avec toi mon petit Vahé le temps s'arrête et l'instant devient magie", voilà les tendres mots de l'animatrice et cuisinière Luana Belmondo à l'égard de son tout jeune petit-fils sur les réseaux sociaux. Absolument gaga du bout de chou né en avril dernier, l'Italienne profite du moindre moment passé avec ce petit ange. Elle a d'ailleurs remercié sa belle-fille dans la suite de son message : "Un grand merci à ma belle fille Méliné de me faire confiance et me donner la chance de profiter quand j'ai un moment de libre de mon petit-fils." Sur le cliché posté, on découvre le bébé dans un body blanc tenant la main de sa grand-mère.