Paul et Luana Belmondo, grands-parents aux anges : ils dévoilent le prénom original de leur petit-fils !

Le petit garçon est en effet l'héritier d'une longue lignée de garçons : son père, Alessandro, son grand-père Paul et son arrière-grand-père Jean-Paul, bien sûr, mais également le père de celui-ci, Paul Belmondo, sculpteur. Et il pourra également compter sur ses tontons, Victor et Giacomo, 28 et 23 ans, qui doivent déjà être des oncles comblés !

Plus tôt dans la journée, Luana Belmondo avait déjà publié une photo de la main du bébé et partagé toute son émotion avec ses abonnés : "Io ti amo così tanto (Je t'aime tellement, ndlr). Tu es venu nous apporter encore plus de tendresse, de lumière et béatitude. Ma famille ...ma vie". Une grand-mère très émue, donc, qui devrait bien veiller sur ce nouveau membre de son clan !